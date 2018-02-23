В России стартовали продажи обновлённого Fiat Doblo

Цены на пассажирскую версию будут начинаться от 1 120 000 рублей, стоимость грузопассажирской модели составит от 1 000 300 рублей.

Официальный дилер в России Fiat Professional сегодня запустил продажи обновлённого Fiat Doblo, который пришёл на смену модели Doblo Classic, сообщает пресс-служба "Эфсиэй рус".

Цены на грузопассажирскую версию Fiat Doblo Cargo грузоподъёмностью до 900 кг начинаются от 1 000 300 рублей. Пассажирская Fiat Doblo Combi грузоподъёмностью 425 кг, рассчитанная на 5 человек, обойдётся в 1 120 000 рублей.

Обе версии работают на 1,4-литровой силовой установке мощностью 95 л.с., оснащены 5-ступенчатой переднеприводной "механикой" и независимой задней подвеской Bi-link. Автомобили будут поставляться в РФ с короткой колёсной базой.

Модель также получила новые бамперы, выкрашенные в цвет кузова, увеличенную решётку радиатора, 16-дюймовые колёсные диски и обновлённый дизайн блоков задних фонарей.

Салон оборудован складным задним сиденьем, новой улучшенной информационно-развлекательной системой, а также снижением уровня шума. Кроме того, предлагается широкий ассортимент дополнительного оснащения.

Отметим, с момента выхода в 2008 году Fiat Doblo на российский рынок было реализовано более 23 тысяч машин.