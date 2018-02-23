В крупном ДТП на КАД в Петербурге столкнулось 12 автомобилей — видео

Утром 23 февраля на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием шести грузовых и легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по городу и области.
По данным ведомства, авария произошла в 7:30 утра на 101-м километре внешнего кольца КАД. При столкновении пострадало три человека. Один из них находится в тяжёлом состоянии, двое других — в состоянии средней степени тяжести.
Видео с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).
Из-за случившегося, как видно на кадрах ролика, движение на этом участке дороги было ограничено и образовалась огромная пробка.
В Росавтодоре, в введении которого находится эта дорога, в комментарии ТАСС сообщили, что обледенения на участке аварии не было.
По факту ДТП управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку.
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