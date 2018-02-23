Кадыров: Мы живём в новой России, где каждому гарантированы права и свободы

Глава Чечни рассказал о репрессиях в отношении чеченского народа во времена правления Сталина.

В современной России каждому народу гарантированы права и свободы. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в очередную годовщину сталинских репрессий в отношении чеченского народа 23 февраля 1944 года. Сравнивая различные эпизоды истории своего своего народа, Кадыров отметил, что ни одно нашествие захватчиков не сравниться с теми репрессиями.

— В мире немного случаев, когда в течение суток снимали с родных мест и отправляли на верную смерть, на постепенное вымирание целые народы. Двадцать третьего февраля 1944 года Сталин это сделал. Нас лишили всего — родной земли, родных домов, нажитого столетиями, загнали в скотские вагоны, отвезли и выбросили в алтайских горах, казахстанских степях, загнали в свинцово-цинковые и урановые рудники, — написал Кадыров в своём официальном телеграм-канале.

Как отметил глава республики, благодаря истинной вере, крепкой воле, мужеству, преданности своей родной земле чеченцам удалось преодолеть все трудности и работать на благо России.

— Сегодня мы живём в новой России, где каждому народу гарантированы реальные права и свободы… Руководство России неоднократно признавало тягчайшим преступлением репрессии против чеченского народа, оно принесло извинения. Вместе со всеми народами мы строим новую Россию! — подытожил глава Чечни.