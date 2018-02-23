Лжевоенный во Владикавказе обокрал женщину, пообещав ей трудоустройство

Он попросил её предоставить документы, пять тысяч рублей для "оплаты госпошлины" и скрылся.

Во Владикавказе местная жительница обратилась в полицию с заявлением о том, что она пострадала от мошеннических махинаций нового знакомого. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по РСО-Алания, ситуация начала развиваться летом прошлого года, когда пострадавшая познакомилась в соцсетях с мужчиной, который представился Азаматом. Он также заверил женщину, что является военнослужащим одной из республиканских военных частей.

Через некоторое время новый знакомый заявил, что в отделе кадров на работе у него есть "связи", и пообещал помочь женщине с трудоустройством. Мошенник сулил ей работу в военной части.

— Чтобы поступить на службу, требовалось предоставить трудовую книжку, копию диплома и пять тысяч рублей для оплаты госпошлины. Предложив своё посредничество, мужчина назначил встречу, получил деньги и документы и пообещал, что в скором времени девушке позвонят из отдела кадров, — сообщается на сайте ведомства.

Звонки с заверениями о скорой встрече поступали от неизвестной женщины, представлявшейся служащей военной части. Однако дальше телефонных разговоров дело не зашло. Поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию.

Представители правоохранительных органов в короткие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление житель села Тарского 1979 года рождения.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что он 20 февраля был задержан и помещён в СИЗО как скрывшийся от суда и находившийся в федеральном розыске также по подозрению в мошенничестве, — говорится в сообщении.

Правоохранители предполагают, что от действий мошенника могли пострадать и другие люди. Тех, кто стал жертвой таких махинаций, просят незамедлительно обратиться в полицию.