Учёные установили, кем были строители британского Стоунхенджа

По версии исследователей, создатели древнего сооружения не были коренными жителями Британских островов.

Международная группа из 144 американских и европейских учёных провела самое масштабное на сегодняшний день исследование ДНК жителей доисторической Европы. Исследование показало, что строители легендарного Стоунхенджа были совсем не коренными жителями туманного Альбиона.

Люди, построившие Стоунхендж, прибыли на территорию Британии с континента и ассимилировали местное население, которое знало только охоту и собирательство. Внешне они были похожи на жителей Пиренеев той же эпохи — со смуглой кожей и тёмными волосами. Доисторическая Испания, скорее всего, и была их родиной. Следующие полторы тысячи лет после прибытия на острова эти люди составляли почти 100 % населения неолитической Британии.

Но после этого приблизительно 4000–4500 лет назад популяция древних жителей Британских островов снова сменилась почти полностью. К тому времени 90% были уже из абсолютно другой популяции людей, переселившихся из Центральной Европы. Они принадлежали к археологической культуре колоколовидных кубков, которая так названа из-за того, что их представители использовали керамические кубки в форме перевёрнутого колокола.

Учёные считают, что эта культура расселилась по всей Западной Европе. Скорее всего, все местное население древней Британии также сократилось из-за изменения климата и упадка сельского хозяйства или эпидемии, принесённой извне.