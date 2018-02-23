Шойгу наградил юнармейцев за спасение людей в чрезвычайных ситуациях

Также министр поблагодарил родителей и наставников участников движения за достойное воспитание детей.

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил награды спасшим людей в чрезвычайных ситуациях юнармейцам в рамках Первого Всероссийского молодёжного патриотического форума "Я — Юнармия".

— Прежде всего хотел бы всех нас поздравить с Днём защитника Отечества. Это великий праздник, праздник, заработанный нашими отцами, дедами, русским воинством своими победами и достижениями в защите нашего Отечества, — заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что в форуме принимают участие юнармейцы из всех субъектов России, и это является огромной заслугой организаторов и членов движения. Глава Минобороны поблагодарил наставников юнармейцев и их родителей, достойно воспитавших детей.

Шойгу обратил внимание юнармейцев на то, что защищать Родину можно не только в Вооружённых силах, для этого есть огромное количество возможностей: можно быть великим спортсменом, артистом, можно строить города и машины.

— Но всё это должно быть посвящено процветанию нашего отечества, нашей родине, — подчеркнул министр, после чего пожелал участникам форума удачи, успехов и добра.

На церемонии открытия патриотического форума он вручил знаки доблести юнармейцам, спасшим человеческие жизни. За отвагу при спасении людей на пожаре награждены жители Ростова-на-Дону Александра Трутнева и Давид Ананян, за отвагу при спасении утопающих — Родион Терехов из Иркутской области.

— Я вас поздравляю, это ваша первая награда, но, абсолютно уверен, не последняя, — сказал Шойгу при вручении. Министр отметил, что юнармейцы стали примером для многих вступивших в движение, которых с каждым днём становится больше.

Юнармия — всероссийское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД), которое насчитывает сегодня 200 тысяч человек, призванное заинтересовать подрастающее поколение географией, историей России и её народов. В организацию может вступить любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.