Рэпера ST задержали при стычке фанатов "Спартака" и "Атлетика" в Испании

Известный российский рэпер был задержан и досмотрен испанской полицией в Бильбао после фанатской разборки перед футбольным матчем Лиги Европы "Атлетик" — "Спартак". Об этом сообщает телеграм-канал Super.

На кадрах ролика видно, что местные правоохранительные органы осматривают артиста. Он при этом не сопротивляется и говорит, что ни к чему не причастен.

— У меня ничего нет. Я ничего не делал. Я просто стоял в стороне, — объясняет рэпер.

Чем закончился инцидент с испанской полицией, пока не известно.

Напомним, вечером 22 февраля возле домашней арены клуба "Атлетик" в центре испанского города Бильбао за час до начала футбольного матча произошли столкновения между фанатами "Спартака" и басками. В ходе беспорядков погиб один полицейский, три человека получили ранения и по крайней мере пять были задержаны.

Гостевой матч 1/16 финала Лиги Европы московский "Спартак" победил со счётом 2:1, но из-за отвратительной игры в первом тайме домашней встречи завершил еврокубковую кампанию — первым из четырёх российских клубов в Лиге Европы.