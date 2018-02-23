Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата по случаю Дня защитника Отечества. Российский лидер отдал дань уважения всем погибшим защитникам Родины.
В торжественной церемонии у стен Кремля участвовали ветераны Великой Отечественной войны, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава Администрации Президента Антон Вайно, глава Минобороны Сергей Шойгу.
Накануне российский лидер выступил на торжественном вечере в Кремле, посвящённом Дню защитника Отечества. Владимир Путин поздравил ветеранов и военных с праздником.
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