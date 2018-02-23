В Китае заявили, что драки за "ядерный чемоданчик" Трампа в Пекине не было

Прошлогодний визит американского лидера в Китай "увенчался абсолютным успехом", сообщили в МИД КНР.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что информация о драке за "ядерный чемоданчик" президента США между китайской и американской службами безопасности не соответствует действительности. С таким заявлением он выступил сегодня на регулярном брифинге, сообщает агентство ТАСС.

— Информация об этом не соответствует действительности, — сказал Шуан.

Он отмечает, что компетентные органы американской стороны "прояснили данный вопрос". Дипломат также добавил, что прошлогодний визит президента США в Китай "увенчался абсолютным успехом".

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года в Пекине глава аппарата Белого дома Джон Келли и представитель Секретной службы США могли подраться с сотрудниками китайской службы безопасности. Предположительно, стычка произошла из-за "ядерного чемоданчика" президента США Дональда Трампа.