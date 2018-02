Показывал пенис и лез под трусы. Продюсера Арианы Гранде обвинили в харассменте

По словам жертв домогательств, начальник приставал к ним в начале их карьеры, когда им было не больше 20 лет.

Пять женщин обвинили музыкального продюсера Чарли Уолка, президента лейбла Republic Records, в многочисленных сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Rolling Stone.

По данным издания, подчинённые впервые становились жертвами харассмента в годы, когда им не более 20 лет, и, по их словам, Уолк и по сей день ведёт себя так же неуважительно по отношению к сотрудницам.

Так, одна из жертв, Пэм Кайе, заявила, что за семь лет работы на Уолка она постоянно подвергалась приставаниям со стороны начальника, который залезал к ней в трусы, когда подвозил до дома, засовывал язык в ухо во время прослушивания её песен и "тёрся" во время танцев в ночном клубе, предлагая поменять "намокшее" от его прикосновений нижнее бельё.

Ещё четыре артистки вспомнили о том, как продюсер неприлично высказывался в их адрес, присылал интимные фото и видео, показывал свой пенис и трогал их тела без разрешения как наедине, так и на людах.

При этом Уолк категорически отрицает выдвинутые в его адрес обвинения.

— Я не делал этого. На протяжении всей моей карьеры я всегда старался вести себя профессионально и должным образом. Мне досадно, что в мой адрес поступили эти ложные заявления, — сказал продюсер.

Стоит отметить, что Чарли Уолк работает музыкальным продюсером в течение последних 30 лет. Его лейбл сотрудничает с многими популярными на сегодняшний день группами и исполнителями — с Арианой Гранде, The Weeknd, с певицей Лорд, с рэперами Дрейком, Ники Минаж, а также с группами Florence and the Machine и Nickelback.