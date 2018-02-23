"23 Февраля в сладость". "Руки-базуки" оригинально поздравил россиян — видео

Кирилл Терёшин, известный как обладатель "рук-базук", поздравил российских мужчин с 23 Февраля. Он пожелал непременно найти своё призвание и показал пару любимых приёмов.

— 23 Февраля в сладость. Мужики, с Днём защитника Отечества, с праздником. Мирного неба над головой, семью защищайте. Качайте руки-базуки. Чтобы у вас было много сил и денег. Меняйтесь и экспериментируйте, — заявил он.

Житель Пятигорска Кирилл Терёшин стал знаменит благодаря своим раздувшимся из-за синтола конечностям. Накануне молодой человек примерил на себя "женский образ". Многие поклонники заявили, что давно подозревали его в данной ориентации.