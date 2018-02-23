Сергей Шойгу поздравил россиян с Днём защитника Отечества

В ознаменование праздника министр приказал произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей ВС РФ.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов РФ с Днём защитника Отечества. Он отметил, что российские военные эффективно решают задачи по обеспечению безопасности страны, защищают её интересы, осваивают новые вооружения и технику, совершенствуют мастерство и ведут успешную борьбу с международным терроризмом. Его речь опубликована на странице Минобороны в "Фейсбуке".

— Поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких с праздником! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, удачи и дальнейших успехов в службе и труде на благо России! — говорится в сообщении министра.

Также генерал российской армии напомнил, что ВС России защищают Родину, продолжая важное дело многих поколений бойцов, проявивших подлинную отвагу и готовность к самопожертвованию во имя идеалов мира, добра и справедливости.

— 2018 год ознаменован важным юбилеем — 100-летием создания Рабоче-крестьянской Красной армии, — подчеркнул министр обороны.

В честь праздника Шойгу приказал произвести артиллерийские салюты в 21:00 с привлечением воинских частей ВС РФ в Керчи, Мурманске, Новороссийске, Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Волгограде, Смоленске, Туле и в городах расположения штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.