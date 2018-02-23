Президент Франции рассказал, сколько раз в день пьёт вино

Макрон заверил, что не допустит ужесточения алкогольного и табачного законодательства.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что выпивает вино два раза в день. Он также подчеркнул, что не позволит причислить этот напиток к крепкому алкоголю, сообщает радиостанция France Info.

— Здоровье общества столкнулось с напастью, которая выражается в том, что молодые люди всё больше напиваются крепким алкоголем или пивом, но в случае с вином это не так, — сказал он и тут же признался. — Лично я пью вино днём и вечером.

Французский глава также заявил, что не допустит ужесточения алкогольного и табачного законодательства во время своего президентства.

Напомним, споры вокруг темы ужесточения правил во Франции разгорелись в начале этого месяца. Тогда глава Минздрава страны Аньес Бузин заявила, что "пить вино — это то же самое, что пить пиво, водку или виски".