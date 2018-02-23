Сурков поздравил ополченцев Донбасса с Днём защитника Отечества

Помощник президента России пожелал счастья и везения всем защитникам Донецка и Луганска.

Помощник президента России Владислав Сурков поздравил с Днём защитника Отечества всех ополченцев Донбасса, обороняющих свои народные республики от украинской армии. Об этом Сурков заявил в интервью местному агентству ДАН, отметив подлинный героизм жителей Донбасса в защите своей земли.

— Прежде всего, счастья и везения всем защитникам Донбасса. У вас всё по-настоящему там. Настоящая военная работа. Подлинный героизм. Дай вам бог и счастья такого же настоящего и полного, — сказал Сурков.

По словам помощника российского президента, этот праздник он, как бывший военнослужащий отдельного разведывательного батальона Южной группы войск СССР, отмечает ежегодно с друзьями и сослуживцами.

— Не исключаю, что будет предложен тост за основателя Красной армии Льва Троцкого. Сегодня Красной армии сто лет. Грех его не помянуть. Его заслуги ведь никак не менее очевидны, чем его ошибки, о которых почему-то принято чаще говорить, — отметил Сурков, добавив, что от проведённого времени в армии у него остались самые добрые воспоминания.