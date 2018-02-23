Молодой и кудрявый. Агутин в честь 23 Февраля показал фото своего "военника"

Популярный исполнитель поздравил российских мужчин с праздником и пожелал мирного неба над головой.

Певец Леонид Агутин опубликовал на своей странице в "Инстаграме" фото собственного военного билета, который был выдан Брежневским районным военным комиссариатом.

— Мужчины, с праздником вас! Удачи во всём, мирного неба над головой и простых человеческих радостей, — написал он.

Снимок за четыре часа набрал более 70 тысяч лайков. Пользователи в комментариях также поздравляют своего кумира. Некоторые вспоминают его композицию "Граница", исполненную с "Отпетыми мошенниками".