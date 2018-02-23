Минобороны России будет развивать в регионах кадетское образование для девочек

Глава ведомства Сергей Шойгу напомнил, что в Москве уже есть пансион воспитанниц министерства.

Министерство обороны России работает над вопросом развития системы подготовки девочек в довузовских военных учебных заведениях, заявил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу на первом Всероссийском молодёжном патриотическом форуме "Я — Юнармия", проходящем в подмосковном парке "Патриот".

Глава Минобороны осмотрел секции форума, поговорил с юнармейцами, а также посетил мастер-класс режиссёра Никиты Михалкова.

— Наш министр, мой близкий друг, — представил его режиссёр.

Дети встретили главу Шойгу аплодисментами и задали ему несколько вопросов. В частности, участница "Юнармии" из Севастополя поинтересовалась, будет ли построено кадетское училище для девочек в её городе.

— У нас очень развита система довузовского образования. И мы хотели бы в регионах развивать систему подготовки девочек. Вы знаете, что в Москве есть пансион воспитанниц Минобороны, где у нас проходят обучение замечательные девочки. Наверное, примем такое решение в том числе и по Севастополю, — ответил министр.

Также глава Минобороны посетил площадку, посвящённую киберспорту, и школу юного журналиста, где с детьми проводила занятия ведущая Тина Канделаки. Мечтающий стать журналистом юнармеец спросил у Шойгу, что бы тот сейчас сказал себе 15-летнему.

— Дерзай — и у тебя всё получится, — сказал министр.

После этого он посетил мастер-классы по робототехнике, дрессировке собак и сборке дронов, а также сыграл с юнармейцами в настольный теннис.