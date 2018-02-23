Аксёнов рассказал, как крымчане отстояли свой полуостров четыре года назад

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил жителей полуострова с Днём защитника Отечества, а также с годовщиной создания народного ополчения и заявил, что его бойцы помогли крымчанам отстоять республику в дни "крымской весны" четыре года назад.

— Мы помним, как четыре года назад, в 2014 году, мы с вами собирались возле Государственного совета Республики Крым, тогда это был Верховный совет. Как мы готовились отражать атаки националистов, которые пугали нас "поездами дружбы" и так далее. Объединившись, мы вместе приняли важное и судьбоносное решение и отстояли нашу республику, — заявил Аксёнов на митинге, посвящённом созданию народного ополчения Крыма.

Также в своей речи политик поблагодарил крымчан, вышедших на площадь в 2014 году, за бесстрашие и проявленный характер.

Стоит отметить, что утром в центре Симферополя у памятника "Народному ополчению всех времён" состоялся митинг. Там были выставлены образцы военной техники — танк Т-72, бронемашины "Рысь" и "Тайфун", установки залпового огня, артиллерии, зенитные орудия.