В Москве в День защитника Отечества проведут кадетский бал

В этом году его решили посвятить Николаю II и рассказать молодёжи о жизни последнего российского императора.

Сегодня в Москве проведут третий Московский кадетский бал. В День защитника Отечества он состоится в Доме Пашкова. Он будет посвящён последнему российскому императору Николаю II. Об этом сообщается на сайте фонда Илзе Лиепы.

Участниками бала будут кадеты и воспитанницы хореографических школ. Им расскажут о правлении императора. Также молодёжь изучит бальный этикет и последовательность танцев. Участники будут исполнять мазурку, польку, кадриль, полонез, вальс и котильон.

Есть здесь и свой dress code. Девушки должны надеть для бальных танцев вечерние платья, а юноши — парадную военную форму. Также обязательным атрибутом для всех станут перчатки.

Напомним, Московский кадетский бал — это прежде всего образовательный проект. Он направлен на воспитание патриотизма и интереса к истории России.