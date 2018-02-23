Переговоры России и Белоруссии по газу могут продолжиться в конце марта

Заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко сообщил, что переговоры с российскими коллегами по ценам на газ продолжатся в конце марта. В частности, белорусский чиновник уточнил, что диалоги по этому вопросу практически не прерываются и последняя рабочая встреча с российским вице-премьером Аркадием Дворковичем состоялась 7 февраля.

— Что касается отношений с 2020 года по 1 января 2025 года, когда должен быть создан единый рынок нефти и газа, то мы в стадии переговоров. Понятно, что мы ставим вопрос так, что цена газа на границе России и Беларуси должна быть если не равна, то очень близка к цене газа в Смоленской области, — сообщил журналистам Владимир Семашко.

В апреле 2017 года "Газпром" предоставил Белоруссии скидку на ближайшие два года. В 2018 году цена на газ из России будет составлять $129 за 1 тыс. куб. м, а в 2019 году — $127. О цене на последующие четыре года Минск и Москва пока не договорились. А с 2025 года планируется создание единого рынка газа в Евразийском экономическом союзе. Тогда Минск сможет закупать газ по внутрироссийским ценам.