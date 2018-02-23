Мутко ожидает золото от хоккеистов и сноубордистов на Олимпиаде

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Мутко ожидает золото от хоккеистов и сноубордистов на Олимпиаде

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Вице-премьер Виталий Мутко рассчитывает, что российские хоккеисты и сноубордисты, также как и фигуристки, смогут принести команде золотые медали на Олимпиаде в Пхёнчхане.

— Надеюсь ещё на хоккей, ещё сноуборд, — сообщил журналистам Виталий Мутко, комментируя победы Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Отметим, вице-премьер не стал говорить, за кого из россиянок в фигурном катании он болел больше — за Алину или Евгению.

— За наше фигурное катание. Рад за обеих девочек, — отметил Мутко.

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