Мутко ожидает золото от хоккеистов и сноубордистов на Олимпиаде

Вице-премьер Виталий Мутко рассчитывает, что российские хоккеисты и сноубордисты, также как и фигуристки, смогут принести команде золотые медали на Олимпиаде в Пхёнчхане.

— Надеюсь ещё на хоккей, ещё сноуборд, — сообщил журналистам Виталий Мутко, комментируя победы Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Отметим, вице-премьер не стал говорить, за кого из россиянок в фигурном катании он болел больше — за Алину или Евгению.

— За наше фигурное катание. Рад за обеих девочек, — отметил Мутко.