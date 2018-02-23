Финальный матч Кубка России по футболу могут перенести

Финал Кубка России по футболу 2018 года, запланированный на 9 мая в Волгограде, скорее всего, будет перенесён, так как дата игры не была предварительно согласована с местными правоохранительными органами. Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против" со ссылкой на заявление замминистра МВД РФ Александра Горового.

По данным канала, так как с МВД преждевременно не была согласована дата матча, для его охраны не хватает правоохранителей — большую часть из них задействуют на мероприятиях, посвящённых Дню Победы.

На какой срок сдвинут решающий матч кубкового турнира, пока не известно. Но, по данным канала, он не составит больше недели.

В декабре в Российском футбольном союзе заявляли, что стадион "Волгоград-арена" примет решающий матч кубкового турнира 9 мая.