СК начал проверку после смертельного ДТП с туристическим автобусом в Кузбассе

Следственный комитет по Кемеровской области начал доследственную проверку по факту аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика, в котором погибло 6 человек и ещё 14 пострадали.

— Следствию предстоит установить, проходил ли водитель перед выездом в рейс медицинский осмотр, а также техническое состояние автобуса. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным следствия, именно водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, спровоцировав столкновение.

Как ранее сообщал Лайф, 23 февраля на 424-м километре федеральной трассы "Сибирь" частный туристический автобус столкнулся с грузовиком. Пассажиры автобусного рейса ехали кататься на лыжах в Шерегеш.

Напомним, ранее по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Также был представлен полный список погибших.