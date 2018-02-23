Собянин поздравил москвичей с Днём защитника Отечества

Глава столичной мэрии отметил, что российская армия стала неотъемлемой частью истории не только страны, но и каждой семьи.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём защитника Отечества. Текст поздравления он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

— Страна выдержала столько войн и страданий, прошла через такие испытания, что российская армия стала неотъемлемой частью истории не только государства, но и каждой семьи. И сегодня наша независимость, мирное небо во многом зависят от того, насколько сильна Россия. Слова искренней признательности людям, чья профессия — Родину защищать. С праздником! — написал глава московской администрации.

Также Собянин напомнил о том, что День защитника Отечества является всенародным праздником.

Напомним, День защитника Отечества — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистане. Этот день в РФ стал неформальным народным праздником мужчин, который отмечается как в коллективах, так и в семьях, и носит массовый характер. 23 февраля поздравляют также и женщин — ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих.