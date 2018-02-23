Грудинин третий день бегает от СМИ, чтобы не отвечать о недвижимости в Латвии

Его проводили на сцену охранники, а после Грудинин крайне спешно покинул площадь Революции, где была акция.

Павел Грудинин сегодня, 23 февраля, приехал на акцию КПРФ в честь 100-летия Красной Армии в центре Москвы. По её окончании журналисты вновь попытались добиться ответа на вопросы о недвижимости его сыновей в Латвии. Однако вместо ответов Грудинин сбежал.

Впрочем, это происходит не в первый раз. Ранее сообщалось, что на завод "Титан", несмотря на наличие по всем правилам оформленной аккредитации, не пустили съёмочные группы Лайфа и телеканала "360". Журналистам было отказано по причине "отсутствия в списках". Отметим, что это произошло после публикации большого расследования про наличие у младшего сына Грудинина недвижимости и вида на жительство в Латвии.