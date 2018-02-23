Путин поздравил фигуристок Загитову и Медведеву

Российский лидер направил поздравительные телеграммы спортсменкам, а также их тренеру.

Владимир Путин направил поздравительные телеграммы олимпийской чемпионке Алине Загитовой и серебряному призёру Олимпиады в Пхёнчхане Евгении Медведевой. Кроме того, российский лидер направил поздравление их тренеру Этери Тутберидзе. Глава государства искренне поздравил их с блестящими результатами и очень красивыми выступлениями на Играх-2018.

Ранее Лайф сообщал, что 15-летняя Загитова принесла России первое золото на Олимпиаде в Пхёнчхане. Более того, это золото стало вторым в истории отечественного женского фигурного катания.

Фигуристка Евгения Медведева стала обладательницей серебряной медали.