В Одессе возбудили уголовное дело после попытки захвата санатория

На место произошедшего выезжал начальник облуправления Нацполиции Дмитрий Головин.

Одесские полицейские завели уголовное производство по статье "Самоуправство" после попытки захвата административного корпуса санатория "Лермонтовский", сообщает ТАСС со ссылкой на местных правоохранителей.

— Начато уголовное производство по статье 356 ("Самоуправство") Уголовного кодекса Украины, — рассказали в полиции, добавив, что на место произошедшего выезжал начальник облуправления Нацполиции Дмитрий Головин.

По информации полицейских, примерно 70 сотрудников ЧОП, вооружённые ломами и арматурой, ворвались в санаторий "Лермонтовский" утром 23 февраля. Они захватили админздание и не пропускали работников санатория. Ворвавшиеся отключили "Лермонтовский" от электричества, полностью парализовав его работу, рассказал директор учреждения Дмитрий Антипов. В санатории сейчас находятся на лечении и реабилитации 150 человек.

— Мы круглогодичный санаторий, у нас сейчас лежат люди после инсультов, инфарктов, сотрудники не могут пройти на работу. К сожалению, беспредел продолжается, — сказал он, призвав общественность защитить учреждение.

На место происшествия выезжала полиция. Трое человек после длительного противостояния были задержаны.