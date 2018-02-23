Путин вручил звезду Героя России вдове сбитого в Сирии лётчика

Российский лидер подчеркнул, что Роман Филипов старался быть лучшим, старался быть для сослуживцев настоящим боевым товарищем.

Президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля сегодня, 23 февраля, вручил "Золотую Звезду" Героя России родственникам погибшего в Сирии лётчика Су-25 Романа Филипова, а также другие государственные награды.

— Всегда, в годы учёбы, службы, сражаясь в сирийском небе, он старался быть лучшим, был для сослуживцев настоящим боевым товарищем. Он принял неравный бой с террористами, не сдался, не отступил, — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, Путин вручает орден Суворова Краснознаменному Южному военному округу. Орден Ушакова получает авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", а орден Нахимова — гвардейский ракетный крейсер "Варяг".

Роману Филипову звание Героя России было присвоено посмертно за проявленные им героизм, мужество и отвагу. 3 февраля стало известно, что террористы сбили самолёт Су-25СМ, когда тот совершал облёт зоны деэскалации Идлиб. Лётчик Роман Филипов успел доложить командованию об атаке, а приземлившись после катапультирования, погиб во время боя с боевиками.