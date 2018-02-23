Под завалами рухнувшего жилого дома в Каире могут находиться ещё 7 человек

По предположению спасателей и родственников жильцов, рухнувшего четырёхэтажного дома в Каире, под обломками могут находиться по крайней мере ещё семь человек. В связи с этим спасательные работы на месте трагедии продолжаются, сообщает новостной портал "Йоум7" со ссылкой на источники в управлении гражданской обороны Египта.

По словам родственников, в числе людей, которые предположительно находятся под завали, двое малолетних детей и пожилая женщина.

Напомним, накануне вечером в одном из бедных районов египетской столицы обрушился четырёхэтажный жилой дом. По последним данным, в результате случившегося погибло 11 человек и ещё 16 пострадали.