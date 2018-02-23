Владимир Путин вручает госнаграды в День защитника Отечества

Президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручает госнаграды в День защитника Отечества.

— Сегодня в День защитника Отечества мы чествуем тех, для кого воинская служба стала призванием и смыслом всей жизни. Настоящих патриотов. По традиции здесь, в Георгиевском зале Кремля, вручаются награды воинам, совершившим подвиг во имя Отечества, — отметил российский лидер.

Президент России подчеркнул, что служащие достойно выполняют свой воинский долг. Как отметил российский лидер, свою готовность решать сложнейшую задачу наши военные продемонстрировали и в Сирии.