Вместо заявленных пяти тысяч человек на митинг КПРФ в Москве пришла лишь тысяча

На площади Революции в Москве 23 февраля прошёл митинг партии КПРФ в честь столетия со дня создания Советской армии и военно-морского флота. Организаторы мероприятия сообщили, что на митинг пришло около пяти тысяч человек. Однако по фотографиям мероприятия, сделанным с квадрокоптера, видно, что количество пришедших составило около одной тысячи человек.

Отметим, что при этом в самом мероприятии принимал участие достаточно большой набор организаций: центральный, московский городской и областной комитеты КПРФ, Движение в поддержку армии, Союз советских офицеров, Всероссийское женское движение "Надежда России", Ленинский коммунистический союз молодёжи и ряд других левых партий и движений.

Фото с места проведения митинга в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).