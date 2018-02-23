Вместо заявленных пяти тысяч человек на митинг КПРФ в Москве пришла лишь тысяча

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Вместо заявленных пяти тысяч человек на митинг КПРФ в Москве пришла лишь тысяча

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Митинг КПРФ в Москве, вид с коптера. Фото: ©L!FE

На площади Революции в Москве 23 февраля прошёл митинг партии КПРФ в честь столетия со дня создания Советской армии и военно-морского флота. Организаторы мероприятия сообщили, что на митинг пришло около пяти тысяч человек. Однако по фотографиям мероприятия, сделанным с квадрокоптера, видно, что количество пришедших составило около одной тысячи человек.

<p>Митинг КПРФ в Москве, вид с коптера. Фото: ©L!FE</p>

Отметим, что при этом в самом мероприятии принимал участие достаточно большой набор организаций: центральный, московский городской и областной комитеты КПРФ, Движение в поддержку армии, Союз советских офицеров, Всероссийское женское движение "Надежда России", Ленинский коммунистический союз молодёжи и ряд других левых партий и движений.

<p>Митинг КПРФ в Москве, вид с коптера. Фото: ©L!FE</p>

Фото с места проведения митинга в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

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