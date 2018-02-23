"Просто потолкались". Украинский политолог прокомментировал драку в эфире НТВ

По словам участника телепередачи "Место встречи", конфликт произошёл из-за "взрыва эмоций".

Политолог с Украины Дмитрий Суворов прокомментировал в своём "фейсбуке" инцидент с дракой, произошедшей в прямом эфире телеканала НТВ.

— Что касается сегодняшнего инцидента, драки, это даже дракой нельзя назвать... Потолкались там, и на этом всё закончилось, — сказал Суворов в опубликованном на его странице видео.

Причиной случившегося политолог назвал взрыв эмоций, когда немецкий депутат Андреас Мауер стал рассказывать о геноциде жителей Донбасса со стороны украинских военнослужащих.

Как ранее сообщал Лайф, ведущий программы "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин в прямом эфире подрался с украинским экспертом Дмитрием Суворовым.