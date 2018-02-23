Украинскую Раду могут переименовать

В Институте национальной памяти страны считают, что "Верховная рада Украины" слишком "советское" название.

Украинский "закон о декоммунизации" добрался и до парламента страны. Руководитель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович предложил сменить название государственного парламента.

По его мнению, название "Верховная рада Украины" является "действительно советским" и необходимо ещё провести дополнительные дискуссии. Он также предложил название "Национальное собрание Украины".

Украинский институт национальной памяти создан при президенте Викторе Ющенко. Основную задачу этого института создатели сформулировали как "Воссоздание справедливой истории украинской нации. Формирование и реализация государственной политики в этом направлении". А по закону о декоммунизации за два с половиной года в Украине изменено уже около 900 названий населённых пунктов, а также названия около 50 тысяч улиц и площадей, связанных с советским прошлым по всей стране. Накануне в Киеве Московский мост переименовали в Северный.