Блогер Хованский заявил, что рэпер Птаха снова хочет избить его за оскорбления

По словам блогера, поводом для угроз стало то, что он решил раскритиковать прошедший 6 февраля в Петербурге баттл между Гуфом и Птахой.

Блогер Юрий Хованский пожаловался на угрозы со стороны рэпера Птахи. При этом он отметил, что это второй подобный инцидент. На этот раз свести с ним счёты рэпер якобы хочет из-за того, что блогер раскритиковал его выступление в баттле против Гуфа. Об этом Хованский заявил на своём YouTube-канале.

Ранее там же блогер выложил видеозапись, в которой прокомментировал проигрыш рэпера. После этого Птаха якобы пообещал, что разделается с ним при личной встрече.

Хованский заявил, что не оскорблял рэпера, а просто высказал своё мнение и назвал артиста "неуравновешенным". Также он сказал, что фактически озвучил точку зрения большинства фанатов рэпа.

Напомним, в ночь на 19 февраля в просторах Интернета появилась видеозапись баттла Гуфа против Птахи. Многие зрители были разочарованы выступлениями рэперов.