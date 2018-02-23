Президенту России Владимиру Путину показали макет военного инновационного технополиса "Эра", который возводится на берегу Чёрного моря в окрестностях Анапы.
Как отметило руководство учреждения, с помощью нового технополиса будет улучшено взаимодействие научно-исследовательских и образовательных организаций Минобороны, научных рот.
— Главной целью научных исследований и разработок, планируемых в технополисе, должно стать создание систем искусственного интеллекта военного назначения и обеспечивающих технологий, — подчеркнул начальник военного инновационного технополиса "Эра" Фёдор Дедус.
Министр обороны Сергей Шойгу рассказал российскому лидеру, что также в технополисе смогут работать молодые учёные и выпускники технических вузов.
В 2018 году планируется создать инфраструктуру технополиса, а до 2020 года уже возведут научно-производственный кластер.
- Популярные
- По времени