Путину показали макет военного инновационного технополиса "Эра"

Читайте также

Путину показали макет военного инновационного технополиса "Эра"

19852

Фото: © L!FE/Павел Баранов

Презентация была развёрнута в Андреевском зале Кремля. Российский лидер осмотрел большой макет технополиса.

Президенту России Владимиру Путину показали макет военного инновационного технополиса "Эра", который возводится на берегу Чёрного моря в окрестностях Анапы.

Как отметило руководство учреждения, с помощью нового технополиса будет улучшено взаимодействие научно-исследовательских и образовательных организаций Минобороны, научных рот.

— Главной целью научных исследований и разработок, планируемых в технополисе, должно стать создание систем искусственного интеллекта военного назначения и обеспечивающих технологий, — подчеркнул начальник военного инновационного технополиса "Эра" Фёдор Дедус.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал российскому лидеру, что также в технополисе смогут работать молодые учёные и выпускники технических вузов.

В 2018 году планируется создать инфраструктуру технополиса, а до 2020 года уже возведут научно-производственный кластер.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×