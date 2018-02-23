Хакеры 70 раз атаковали сайт НОМа за последние 12 часов

Согласно результатам проверки по IP-адресам, вторжения происходили с территории Швеции и Нидерландов.

Портал сети общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ), где можно отследить всю актуальную информацию о нарушениях на выборах президента, подвергся более чем 70 хакерским атакам в течение последних 12 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на федерального координатора НОМ Романа Коломойцева.

— За последние 12 часов сайт NOM24.ru, на котором агрегируются сообщения о возможных нарушениях и вся актуальная информация о выборах, подвергся более чем 70 хакерским атакам, — приводит издание слова Коломойцева.

Он отметил, что, по результатам проверки по IP-адресам, "вторжения происходили с территории Швеции и Нидерландов". Координатор подчеркнул, что все атаки удалось оперативно пресечь.

НОМ — крупнейшая в РФ сеть независимых наблюдателей, целью которой является формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта.