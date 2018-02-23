Илон Маск раскрыл "пароль" от глобального Интернета

Глава компании SpaceX Илон Маск в шутку назвал в "Твиттере" секретный "пароль" для получения доступа к всемирной сети Wi-Fi, которую планируется создать в рамках проекта Starlink.

— Не говори никому, но пароль от Wi-Fi —"марсиане", — говорится в сообщении.

Don’t tell anyone, but the wifi password is “martians” — Elon Musk (@elonmusk) 22 февраля 2018 г.

За сутки публикация предпринимателя набрала более 40 тысяч лайков и 5,8 тысячи репостов. Пользователи оценили юмор Маска и в ответ также подшутили над ним.

— Я буду хранить этот секрет, — в шутку написал один из подписчиков.

— Пароль из восьми символов устарел, Илон. Пожалуйста, поменяйте его на martiansaresexy (марсиане сексуальны. — Прим. ред.), — отметил другой.

Напомним, в четверг с космодрома Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 со спутниками для раздачи интернета Microsat 2a и Microsat 2b и испанским телекоммуникационным спутником Paz.

Стоит отметить, что ракеты были запущены в рамках проекта Starlink, после реализации которого к 2020 году весь земной шар должен быть обеспечен дешёвым интернетом.

Однако, по мнению экспертов издания Wall Street Journal, компания Илона Маска не успеет реализовать задумку в срок.