В Новороссийске наказали руководство больницы, которую сравнили с концлагерем

Посетителей медицинского учреждения возмутило, что на полу коридора больницы без помощи лежал истощённый пенсионер.

Главный врач больницы № 1 в Новороссийске получил выговор после случая с парализованным полуголым пожилым пациентом на полу медицинского учреждения. Аналогичному наказанию подверглась и заведующая отделением, где произошёл инцидент. А вот санитарка отделения гнойной хирургии, которая непосредственно отвечала за этого пациента, была уволена. Такие данные приводит сайт городского управления здравоохранения.

Тем не менее расследование обстоятельств инцидента продолжается. Проверки учреждения проводят управление здравоохранения города, региональный Минздрав, полиция и даже представители Следственного комитета.

— В ближайшее время вопросы этики и деонтологии будут рассмотрены на заседании врачебной комиссии с привлечением общественности, — сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Как сообщал Лайф, ранее пациентка первой горбольницы Новороссийска обратилась в Минздрав и Росздравнадзор с жалобой. В ней женщина сообщала, что условия содержания пациентов в клинике похожи на условия в концлагере. Позднее дочь женщины опубликовала фото лежащего на полу клиники пожилого мужчины.