В Раде рассказали, как Украина могла "лишить смысла" референдум в Крыму

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В Раде рассказали, как Украина могла "лишить смысла" референдум в Крыму

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Крым. Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Как отметил один из депутатов, нужно было дать республике "любые полномочия", чтобы там не стали голосовать за воссоединение с Россией.

Депутат Верховной рады Украины Сергей Куницын в эфире телеканала "112" заявил, что в 2014 году Киев мог "лишить смысла" крымский референдум.

По словам депутата, бывшего на тот момент премьером республики в составе Украины, в разгар кризиса он предложил правительству в короткий срок дать Крыму "любые полномочия", чтобы те не стали голосовать за воссоединение с Россией.

— Надо было отдать полномочия Крыму, сделать бессмысленным референдум, — сказал Куницын.

Он отметил, что таким образом новые власти смогли бы выиграть время и взять под контроль силовые структуры.

Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума, осуществлённого после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя.

Украина при этом считает полуостров "временно оккупированной территорией". В РФ неоднократно подчёркивали, что крымчане сделали выбор в соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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