Лавров заявил, что Москва и Ташкент установили доверительный политический диалог

Также глава МИД РФ рассказал, какие вопросы будут решены в ходе переговоров с его узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым.

Россия и Узбекистан установили доверительный политический диалог. При этом тон ему задают контакты на высшем уровне, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Рады видеть вашу межведомственную делегацию, которая проводит сегодня разные встречи. Ценим наш доверительный диалог, тон которому задают контакты на высшем уровне, — сказал Лавров на открытии переговоров с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Глава МИД РФ подчеркнул, что переломным этапом в развитии двусторонних отношений стал визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию в апреле 2017 года.

Также в своей приветственной речи Лавров также выразил надежду, что предстоящие переговоры будут полезными и в ходе них будет подписан План межмидовских консультаций на 2018–2019 год.