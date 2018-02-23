Во Франции задержали бездомного, который вынес из аэропорта €500 тысяч

Как сообщается, инкассаторская компания оставила двери офиса открытыми, чем и воспользовался воришка.

Правоохранительные органы Франции задержали бродягу, который вынес из офиса инкассаторской компании мешок с 500 тысячами евро. Довольно необычная кража произошла 2,5 месяца назад в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль.

На этой неделе мужчину обнаружили во время обычной проверки документов. Как оказалось, он находится в приюте в столичном пригороде Ла-Курнёв, сообщает The Local.

Воришка во всём сознался, при этом добавив, что денег при нём уже нет. Какую-то часть он потратил, какую-то раздал друзьям. Он также уверяет, что оставшиеся деньги у него похитили.

Полиция отмечает, что теперь уже невозможно найти эти средства. Руководству компании остаётся довольствоваться тем, что бродягу арестовали.