Евросоюз продлил оружейное эмбарго против Белоруссии на год

Евросоюз продлил на год действие оружейного эмбарго в отношении Белоруссии. Кроме того, ограничительные меры против четырех граждан также продлены, отмечается в соответствующем заявлении пресс-службы Совета ЕС.

— Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2019 года, — отмечается в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью подчеркнул, что Минск не намерен "дружить с Евросоюзом против России". Глава МИД подчеркнул, что Белоруссия стремится к хорошим отношениям со всеми странами.