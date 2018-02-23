В "Твиттере" высмеяли "Макдоналдс" за странный мем

Пользователи соцсети предположили, что это особенный английский юмор, однако сами англичане не согласились с этим.

Сотрудники подразделения "Макдоналдса" в Великобритании разместили странную запись на официальной странице в "Твиттере", вызвавшую недоумение у пользователей.

Him: Meet me at McDonald's?

Barber: Say no more, fam. pic.twitter.com/Up7lkDqwPq — McDonald's UK (@McDonaldsUK) 22 февраля 2018 г.

"Он: Встретимся в "Макдоналдсе"? Парикмахер: Ни слова больше!" — такой текст, сопровождённый фотографией одного из ресторанов, появился в микроблоге.

Многие читатели соцсети не поняли, что значит это "послание". Некоторые предположили, что это особый английский юмор, однако сами англичане тут же опровергли это предположение.

Even in the UK we don’t understand it. — JAB (@JManBadz) 22 февраля 2018 г.

— Мы тут, в Великобритании, тоже не понимаем, — написал читатель.

По мнению пользователей, шутка также могла относиться к недавнему запрету для школьников одного из учебных заведений ходить с причёской под названием "Встретимся в "Макдоналдсе".

Mc Donald's trying to meme pic.twitter.com/MxxdE34Pec — Little Big Buddha (@mikeisthedude) 22 февраля 2018 г.

Пользователи отметили, что "Макдоналдс" явно не умеет делать мемы.