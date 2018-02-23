В "Твиттере" высмеяли "Макдоналдс" за странный мем

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В "Твиттере" высмеяли "Макдоналдс" за странный мем

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Фото: © Giphy.com

Пользователи соцсети предположили, что это особенный английский юмор, однако сами англичане не согласились с этим.

Сотрудники подразделения "Макдоналдса" в Великобритании разместили странную запись на официальной странице в "Твиттере", вызвавшую недоумение у пользователей.

"Он: Встретимся в "Макдоналдсе"? Парикмахер: Ни слова больше!" — такой текст, сопровождённый фотографией одного из ресторанов, появился в микроблоге.

Многие читатели соцсети не поняли, что значит это "послание". Некоторые предположили, что это особый английский юмор, однако сами англичане тут же опровергли это предположение.

— Мы тут, в Великобритании, тоже не понимаем, — написал читатель.

По мнению пользователей, шутка также могла относиться к недавнему запрету для школьников одного из учебных заведений ходить с причёской под названием "Встретимся в "Макдоналдсе".

Пользователи отметили, что "Макдоналдс" явно не умеет делать мемы.

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