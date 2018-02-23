Британский писатель Стивен Фрай перенёс операцию из-за рака простаты

Записать видеообращение к своим поклонникам писатель решился после того, как в прессе появились негативные слухи о состоянии его здоровья.

Сегодня, 23 февраля, британский писатель и актёр Стивен Фрай записал видеообращение к своей аудитории, где рассказал, что в конце прошлого года у него был диагностирован рак. В декабре он лечился, а в январе перенёс хирургическое вмешательство: врачи удалили ему простату и вырезали 11 лимфатических узлов.

Фрай сообщил что его оценка Глисона (шкалы, используемой для измерения тяжести рака предстательной железы), составила 9 из 10. Онкология прогрессировала так, что без операции было не обойтись. Сейчас он надеется что процедура остановила развитие раковых клеток, но, чтобы быть в этом уверенным, нужно регулярно проходить множество медицинских тестов.

Записать видеообращение 60-летнего актёра побудило появление и распространение слухов, связанных с его плохим состоянием. Он уже побывал на британском телевидении через несколько недель после операции, появившись в качестве гостя в ток-шоу, но тогда не упомянул о своей болезни.