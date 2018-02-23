Порошенко внёс в Раду "неотложный" законопроект о нацбезопасности

Говоря о содержании проекта, стоит отметить, что там определена стратегия Украины в одностороннем порядке по стандартам НАТО.

Президент Украины Пётр Порошенко подал в Верховную раду и определил как неотложный законопроект о национальной безопасности. Об этом заявила представитель президента, депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко.

— Президентом представлен и признан как неотложный законопроект о нацбезопасности и обороне. В нём чётко определено, какие службы и учреждения будут обеспечивать нацбезопасность и оборону — СБУ, Нацгвардия, Вооружённые силы, спецназ и так далее, — рассказала Луценко.

Она также отметила, что помимо прочего в документе определена стратегия Украины в одностороннем порядке по стандартам НАТО.

— Этот законопроект определит основную стратегию Украины по тем стандартам, которые должна взять на себя в одностороннем порядке Украина, чтобы наши европейские, евроатлантические партнёры увидели, что мы в одностороннем порядке, даже не имея плана присоединения к НАТО, уже осуществляем соответствующие мероприятия, — объяснила депутат.

Ранее в НАТО заявили, что Украина не сможет стать частью Североатлантического альянса в ближайшее время.