Дана Борисова признала, что рассылала свои голые фото

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Дана Борисова признала, что рассылала свои голые фото

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Популярная телеведущая заявила, что любит свою фигуру, особенно её верхнюю часть.

Популярная телеведущая Дана Борисова признала, что голые фото, которые опубликованы в Сети, не являются монтажом. Она подчеркнула, что любит свою фигуру.

— Могу сказать,что фото, которые выложены в Сеть, естественно, мои (люблю свою фигуру, особенно верхнюю часть, а не морщинистые коленки). Рассылала, но не с той целью, в которой обвиняют, и не хочу "каяться" и оправдываться, — отметила она.

Ранее Лайф сообщал, что Борисова предложила мужчине и его друзьям-олигархам секс-услуги за четыре тысячи долларов. Соответствующие переписки появились в распоряжении телеграм-канала Super. Отмечалось, что ведущая переписывалась с молодым человеком из Владикавказа по What's App.

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