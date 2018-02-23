Кучма раскритиковал подписанный Порошенко закон о реинтеграции Донбасса

Представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма недоволен законом о реинтеграции Донбасса, так как в нём нет упоминания о минских соглашениях.

— Моё личное мнение: жаль, что в этом документе нет ссылки на минские соглашения. Весь мир говорит, что это единственный сегодня документ базовый, на основе которого можно вести хоть какие-то переговоры, а украинцы — нет, — сказал Кучма в ходе IV Балтийско-Черноморского форума.

По его словам, принятый документ в своём большинстве политический и так как в него "не подложен фундамент", сложно сказать, где и как он будет работать.

Напомним, 20 февраля президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа агрессором, а территории Донецкой и Луганской народных республик — оккупированными.