Лавров заявил, что Астанинский процесс мешает планам США по разделению Сирии

Астанинский процесс мешает планам США по расчленению Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

— У меня нет сомнений, это очевидно, что Астанинский процесс мешает планам расчленения Сирии. Такие планы, хотя они и отрицаются американцами, но на деле уже реализуются. Как мы говорили, на восточном берегу Евфрата огромные территории осваиваются американцами, которые там в очередной раз занялись геополитической инженерией и создают квазигосударственные структуры, — сказал Лавров.

При этом глава МИД РФ также добавил, что этот формат переговорного процесса пытаются очернить, так как он мешает планам Запада.

Накануне в Госдепе США заявляли, что Астанинский процесс по Сирии провалился ввиду ситуации в Восточной Гуте.