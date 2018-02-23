В ДНР обвинили украинских военных в подрыве санитарного автомобиля

Машина была поражена противотанковой ракетой, в результате чего погибло три человека.

Киев нарушает режим прекращения огня: в районе Докучаевска на территории Донецкой Народной Республики украинские военные обстреляли санитарный автомобиль, три человека погибли. С таким заявлением выступил на брифинге командующий оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

— Санитарный автомобиль УАЗ, перевозивший раненого военнослужащего, был цинично расстрелян противотанковой управляемой ракетой. Автомобиль, имевший легко различаемые знаки с красным крестом, подбит, убито три человека, — сообщил он.

Среди погибших, по данным Басурина, оказались санинструктор, водитель-санитар и раненый военнослужащий. Также он отметил, что украинские военные снимали на видео уничтожение санитарного автомобиля. Однако позже опубликовали его смонтированную версию, где невозможно разобрать, что был подорван именно УАЗ. Данный ролик украинская сторона распространяла как уничтожение БМП ополченцев.

По словам командующего, ранее представители ДНР запросили у украинских военных через представителей ОБСЕ режим тишины. Он был необходим для того, чтобы эвакуировать раненого бойца. Власти Украины на эту просьбу ответили согласием, однако слова не сдержали.

Напомним, ранее Басурин заявлял, что Киев может сбить беспилотник США и обвинить в этом военных ДНР. При этом он отмечал, что республика не имеет средств ПВО, позволяющих сбивать летательные аппараты на больших высотах.