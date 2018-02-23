Москвич намерен судиться с больницей из-за незаживающего "шва Франкенштейна"

Молодой человек заплатил 20 тысяч рублей за лечение перелома руки и уродливый шов.

Житель Москвы собирается подать в суд на городскую клиническую больницу им. Виноградова из-за некачественного лечения. Как сообщает телеграм-канал Mash, 19-летний Иван упал дома и сломал плечевую кость. Перелом был тяжёлым, в результате Иван решил обратиться в больницу им. Виноградова.

Там молодому человеку предоставили платную палату стоимостью 20 тысяч рублей за три дня и пообещали, что операцию ему сделает лучший хирург клиники. Результат шокировал Ивана. Мало того, что зашитый разрез руки после операции походил на шов на теле монстра Франкенштейна, так ещё спустя неделю рана начала гноиться.

В свою защиту врачи говорят, что данный шов ничем не отличается от тех, что делают в других больницах.

Несмотря на желание судиться, Иван всё же намерен долечить свою руку всё в той же больнице. В настоящее время он занят сбором документов для искового заявления. Как только рука заживёт, Иван отправится в суд.