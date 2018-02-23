В СБУ рассказали о попытках запретить Россотрудничество в Киеве

Служба безопасности Украины несколько раз предлагала Совету национальной безопасности и обороны запретить в стране деятельность Россотрудничества. Об этом рассказал замглавы ведомства Виктор Кононенко.

— Нами в 2015–2016 годах неоднократно подавались письма в СНБО (с просьбой внести Россотрудничество в список запрещённых организаций. — Прим. ред.), но реакции нет… Письма остались без рассмотрения, — приводит слова агентство УНН.

Он также отметил, что специально для решения этого вопроса была создана совместная рабочая группа по договорённости с секретарём СНБО Александром Турчиновым.

Напомним, 17 февраля радикалы ворвались в здание Россотрудничества в Киеве, где сожгли российский флаг, а также разрисовали краской стены здания. После этого Посольство России в Киеве направило МИД Украины ноту протеста. Позже миссия ОБСЕ опубликовала на своём сайте отчёт по поводу нападения.